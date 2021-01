Corruzione sui procedimenti fallimentari: arrestati a Brindisi un giudice e 5 professionisti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sei persone, tra professionisti e un magistrato della sezione Fallimentare del Tribunale di Brindisi, sono state arrestate dalla guardia di finanza per accuse di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione in atti giudiziari. Tre presone sono state portate in carcere e altre tre ai domiciliari. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Potenza. Il procuratore, Francesco Curcio, si trova ora in tribunale, a Brindisi. In corso ci sono perquisizioni. Il magistrato arrestato è Gianmarco Galiano (giudice civile) in carcere. Ci sono 21 persone indagate, tra cui altri due magistrati. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sei persone, trae un magistrato della sezione Fallimentare del Tribunale di, sono state arrestate dalla guardia di finanza per accuse di associazione per delinquere finalizzata allain atti giudiziari. Tre presone sono state portate in carcere e altre tre ai domiciliari. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Potenza. Il procuratore, Francesco Curcio, si trova ora in tribunale, a. In corso ci sono perquisizioni. Il magistrato arrestato è Gianmarco Galiano (civile) in carcere. Ci sono 21 persone indagate, tra cui altri due magistrati.

ERYREY72 : RT @FabrizioDamian2: @massimozampini Lo stesso in cui sui tamponi farlocchi e la corruzione di Perugia non si prendono provvedimenti - havavtid : RT @FabrizioDamian2: @massimozampini Lo stesso in cui sui tamponi farlocchi e la corruzione di Perugia non si prendono provvedimenti - FabrizioDamian2 : @massimozampini Lo stesso in cui sui tamponi farlocchi e la corruzione di Perugia non si prendono provvedimenti - zebaldo77 : @KHANNOONIENSIN6 @Davide_QV Alcune (come riforma della giustizia, lotta ad evasione ed elusione, lotta a corruzione… - laramps : @GoffredoB @guidobodrato @marioricciard18 @ClementiF Ma non è il proporzionale che ha prodotto Tangentopoli...la co… -