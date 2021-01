Conte ter, Vitali ritira l’appoggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) È durato una notte l’appoggio del senatore Luigi Vitali al Conte Ter, deluso, secondo fonti citate dall’Adnkronos, dal mancato accoglimento delle sue richieste in materia di giustizia da parte del premier uscente. Così quello che nella serata di ieri era un sì a Conte nella notte si è trasformato in un rapido dietrofront, favorito dalle chiamate di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Vitali fa e disfa le valige e rientra in Forza Italia dopo averlo comunicato alla capogruppo di Fi Anna Maria Bernini: “Nelle scorse ore ho avuto modo di interloquire con il presidente del Consiglio Conte sottoponendogli l’urgenza e l’importanza per il Paese di una riforma complessiva della giustizia dichiarando il mio appoggio ad un ritorno allo stato di diritto e di garanzie nel processo”, le parole di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) È durato una nottedel senatore LuigialTer, deluso, secondo fonti citate dall’Adnkronos, dal mancato accoglimento delle sue richieste in materia di giustizia da parte del premier uscente. Così quello che nella serata di ieri era un sì anella notte si è trasformato in un rapido dietrofront, favorito dalle chiamate di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.fa e disfa le valige e rientra in Forza Italia dopo averlo comunicato alla capogruppo di Fi Anna Maria Bernini: “Nelle scorse ore ho avuto modo di interloquire con il presidente del Consigliosottoponendogli l’urgenza e l’importanza per il Paese di una riforma complessiva della giustizia dichiarando il mio appoggio ad un ritorno allo stato di diritto e di garanzie nel processo”, le parole di ...

Restituiremo al più presto alla Valle d’Aosta la dignità che merita». Il j’accuse. Tuona il leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto sta emergendo dalle Consultazioni. «Altro che ‘autonomi ...

Al Colle sono salite le delegazioni dei Gruppi parlamentari, in una giornata che si annuncia cruciale per gli sviluppi della crisi di governo. E gli ultimi colloqui del mattino e del pomeriggio sarann ...

