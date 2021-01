Consultazioni, la Bonino dice no al Conte ter e chiede la “maggioranza Ursula” (con i centristi) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – In attesa che al Colle salgano Pd e Italia Viva, in questa seconda giornata di Consultazioni registriamo il no al Conte ter di +Europa della Bonino, che chiede una “maggioranza Ursula”. Mattarella sta incontrando i gruppi parlamentari e ha iniziato dai piccoli. Dopo lo scontato sì al Conte ter del neo gruppo Europeisti (messo su proprio per Conte), di LeU (che sta al governo con il ministro Speranza) e delle Autonomie, arriva il no di +Europa e Azione di Carlo Calenda (anche loro nel gruppo Misto). +Europa della Bonino e Azione di Calenda dicono no al Conte ter Le componenti di Azione e +Europa non sono disponibili ad alcun tipo di continuità, ossia ad un terzo governo guidato da Giuseppe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – In attesa che al Colle salgano Pd e Italia Viva, in questa seconda giornata diregistriamo il no alter di +Europa della, cheuna “”. Mattarella sta incontrando i gruppi parlamentari e ha iniziato dai piccoli. Dopo lo scontato sì alter del neo gruppo Europeisti (messo su proprio per), di LeU (che sta al governo con il ministro Speranza) e delle Autonomie, arriva il no di +Europa e Azione di Carlo Calenda (anche loro nel gruppo Misto). +Europa dellae Azione di Calenda dicono no alter Le componenti di Azione e +Europa non sono disponibili ad alcun tipo di continuità, ossia ad un terzo governo guidato da Giuseppe ...

La7tv : #lariachetira @EmmaBonino (+Europa): 'Non sosterremo un tentativo di riproporre un governo con #Conte, servono un r… - repubblica : Bonino: 'No a Conte ter, ok a maggioranza Ursula' - Agenzia_Ansa : #Consultazioni, #Bonino: 'No al #Conte #Ter, ok a maggioranza Ursula' @quirinale #governo #ANSA - PellizzariGiano : RT @valy_s: Il possibile #ConteTer è appeso a... Bruno Tabacci. Emma Bonino conferma che #Conte sta chiamando UNO PER UNO i “senatori RESPO… - robymark1 : RT @valy_s: Il possibile #ConteTer è appeso a... Bruno Tabacci. Emma Bonino conferma che #Conte sta chiamando UNO PER UNO i “senatori RESPO… -