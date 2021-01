Cobra Kai, Barney di HIMYM sapeva già tutto. Il VIDEO lo testimonia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cobra Kai, una delle serie evento dell’anno di Netflix era già stata “anticipata” da How I Met Your Mother. Barney, fan di Johnny Lawrence, aveva capito tutto. Molti anni prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 28 gennaio 2021)Kai, una delle serie evento dell’anno di Netflix era già stata “anticipata” da How I Met Your Mother., fan di Johnny Lawrence, aveva capito. Molti anni prima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

mari_zucca : @anuselessone Io qui per te ?? Ah dobbiamo parlare di Cobra Kai. Dopo ti scrivo, sono inzuppata appena uscita dalla doccia - EzioAud51189083 : @NetflixIT quando vedi Cobra Kai ma ti viene in mente Bud Spencer e Terence Hill - ayusoshanaa : Cobra Kai es bastante buena jsjsjs me encanta - juanastilinski : @dreamofxanny no miraste cobra kai?! son Gianni DeCenzo/ demetri y Khalil Everage / chris - speechless_____ : 6. COBRA KAI 3 stagioni - in produzione (su netflix) Continuo a non capire perché non viene tanto calcolata, è stu… -

Cobra Kai: quali personaggi di Karate Kid sono assenti, chi tornerà nella Stagione 4?

La popolare serie ora nelle mani di Netflix è pronta a tornare con una quarta stagione che prometta molta azione e tante sorprese per i fan.

