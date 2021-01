Chi sono i 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino (Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI - sono riprese a Valle Majelama, sul massiccio del Monte Velino, le operazioni di ricerca di Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Valeria Mella e Gianmarco Degni dispersi dalla serata di domenica. sono coinvolti un centinaio di soccorritori da tutta Italia, tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Moena e 9^ Reggimento Alpini di L'Aquila. All'opera anche le unità cinofile, con 9 cani addestrati alla ricerca delle persone sotto le valanghe. Le attività odierne sono iniziate con il trasporto in quota a bordo degli elicotteri dei soccorritori, sono state impiegate anche delle speciali cariche esplosive, giunte dal Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, per bonificare le creste e far scendere neve pericolosa accumulata dalla valanga. Questa ... Leggi su agi (Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI -riprese a Valle Majelama, sul massiccio del, le operazioni di ricerca di Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Valeria Mella e Gianmarco Degnidalla serata di domenica.coinvolti un centinaio di soccorritori da tutta Italia, tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Moena e 9^ Reggimento Alpini di L'Aquila. All'opera anche le unità cinofile, con 9 cani addestrati alla ricerca delle persone sotto le valanghe. Le attività odierneiniziate con il trasporto in quota a bordo degli elicotteri dei soccorritori,state impiegate anche delle speciali cariche esplosive, giunte dal Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, per bonificare le creste e far scendere neve pericolosa accumulata dalla valanga. Questa ...

