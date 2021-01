Cartelle esattoriali e crediti in deterioramento: cosa sta succedendo tra pandemia e crisi? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Scaglionamento di Cartelle, 1000 miliardi di Cartelle immagazzinate nell’Agenzia delle Entrate ma mole non riscuotibili, aumento nelle banche dei crediti deteriorati: queste sono le tre principali notizie economiche di oggi tra una crisi politica cruciale che tutti gli stati e i mercati stanno seguendo, una pandemia che continua a tenere chiuse attività e lavoratori dove non riescono a produrre con lo smart-working. Cartelle esattoriali immagazzinate da molto tempo, crediti derivanti da mutui, finanziamenti, prestiti vari senza possibilità di essere pagati dai clienti che ne hanno stipulato il contratto magari per comprare casa, non sono un problema di oggi. Di crisi e deterioramento economico gli esperti e anche ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Scaglionamento di, 1000 miliardi diimmagazzinate nell’Agenzia delle Entrate ma mole non riscuotibili, aumento nelle banche deideteriorati: queste sono le tre principali notizie economiche di oggi tra unapolitica cruciale che tutti gli stati e i mercati stanno seguendo, unache continua a tenere chiuse attività e lavoratori dove non riescono a produrre con lo smart-working.immagazzinate da molto tempo,derivanti da mutui, finanziamenti, prestiti vari senza possibilità di essere pagati dai clienti che ne hanno stipulato il contratto magari per comprare casa, non sono un problema di oggi. Dieconomico gli esperti e anche ...

