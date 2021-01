Addio a Cloris Leachman | indimenticabile Frau Blucher in ' Frankenstein Junior'

(Di giovedì 28 gennaio 2021) È morta all'età di 94 anni l'attrice statunitense. Vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film del 1971 'L'ultimo spettacolo' e di diversi Emmy per la ...

Si è spenta nelle ultime ore Cloris Leachman, volto della Frau Blücher di Frankenstein Junior e della nonna di Malcolm nella celebre serie TV ...L'attrice è morta per cause naturali a 94 anni. Aveva anche vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista per il film del 1971 ...