Votare è meglio di un’agonia. La versione di Ippolito (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi iniziano le consultazioni del Presidente della Repubblica. La crisi di governo, iniziata formalmente con le dimissioni di Giuseppe Conte, ha avviato la propria necessaria liturgia. Le opzioni sul tavolo quirinalizio sono molte, sebbene non infinite. O un Conte ter, o una maggioranza allargata con o senza Conte, oppure andare verso le elezioni. Lo spettacolo, credo sia incontestabile questo fatto, è disarmante, specialmente per i cittadini normalmente non interessati alla politica politicata ma immersi in problemi enormi di sopravvivenza. Il discredito di tutta la classe politica, d’altronde, non è certo una conquista macabra di oggi, ha un lungo pregresso, sebbene adesso, disgraziatamente, investa l’intero ordinamento dello Stato. È del tutto naturale che la ricerca di una maggioranza aritmetica prenda il sopravvento su tutto, con i compromessi e le trattative che servono, anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi iniziano le consultazioni del Presidente della Repubblica. La crisi di governo, iniziata formalmente con le dimissioni di Giuseppe Conte, ha avviato la propria necessaria liturgia. Le opzioni sul tavolo quirinalizio sono molte, sebbene non infinite. O un Conte ter, o una maggioranza allargata con o senza Conte, oppure andare verso le elezioni. Lo spettacolo, credo sia incontestabile questo fatto, è disarmante, specialmente per i cittadini normalmente non interessati alla politica politicata ma immersi in problemi enormi di sopravvivenza. Il discredito di tutta la classe politica, d’altronde, non è certo una conquista macabra di oggi, ha un lungo pregresso, sebbene adesso, disgraziatamente, investa l’intero ordinamento dello Stato. È del tutto naturale che la ricerca di una maggioranza aritmetica prenda il sopravvento su tutto, con i compromessi e le trattative che servono, anche ...

BenIppolito : RT @formichenews: Votare è meglio di un’agonia. ??La versione di @BenIppolito ?? ?? - BenIppolito : Votare è meglio di un'agonia. La versione di Ippolito - StephanieToto1 : @edabel0 Non so se siano completamente vietati i voti dall'estero perché comunque ci sono tanti italiani che vivono… - formichenews : Votare è meglio di un’agonia. ??La versione di @BenIppolito ?? ?? - alwaysgiugina : L’aereo delle Mammefan vi svelerà l’ovvio. Votare Zelletta non vi porterà nessun vantaggio se non quello di punire… -