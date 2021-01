Tutti zitti! Contro il Covid niente chiacchiere su bus e metro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutti zitti! Siamo in metropolitana! Francia e Spagna viaggiano compatte e impongono il silenzio perché parlare, anche con la mascherina facilita il contagio. Evita hablar, evita di parlare, è la campagna di comunicazione dell’azienda di trasporti pubblici di Barcellona che è stata la prima, ma non l’unica zona della penisola iberica che ha imposto il silenzio sui mezzi di trasporto pubblici. Stessa proposta, su indicazione degli esperti di epidemiologia, è stata fatta a Parigi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutti zitti! Siamo in metropolitana! Francia e Spagna viaggiano compatte e impongono il silenzio perché parlare, anche con la mascherina facilita il contagio. Evita hablar, evita di parlare, è la campagna di comunicazione dell’azienda di trasporti pubblici di Barcellona che è stata la prima, ma non l’unica zona della penisola iberica che ha imposto il silenzio sui mezzi di trasporto pubblici. Stessa proposta, su indicazione degli esperti di epidemiologia, è stata fatta a Parigi.

Spagna, per evitare il contagio bisogna stare tutti zitti in bus, treno o metro

"Non sarebbe meglio avere treni più frequenti, che chiedere il silenzio ai pendolari?", si domanda un viaggiatore?

