Toto premier: Di Maio resta in pole position ma avanzano anche Gentiloni, Casini e Fico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’ipotesi di un asse Renzi-Di Maio per far fuori Conte è più che una indiscrezione, visto che merita una categorica smentita del diretto interessato, il presunto artefice della strategia per buttare fuori “Giuseppi” da Palazzo Chigi. Una smentita che non lo toglie dallo scomodo ruolo di clamoroso otusider nel Toto-premier, visto che il leader dell’Iv, Matteo Renzi, ha bisogno di trovare una sponda nei grillini e potrebbe decidere di puntare sul nome di Di Maio nelle consultazioni al Quirinale, spiazzando innanzi tutto il M5s, di cui “Gigino” tiene le fila. Di Maio a Palazzo Chigi con la benedizione di Renzi? Arriva la smentita “L’articolo del Corriere della Sera ci risulta francamente surreale e lo smentiamo con forza. Nel pezzo ogni presunto contatto tra Di Maio e Renzi viene smentito ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’ipotesi di un asse Renzi-Diper far fuori Conte è più che una indiscrezione, visto che merita una categorica smentita del diretto interessato, il presunto artefice della strategia per buttare fuori “Giuseppi” da Palazzo Chigi. Una smentita che non lo toglie dallo scomodo ruolo di clamoroso otusider nel, visto che il leader dell’Iv, Matteo Renzi, ha bisogno di trovare una sponda nei grillini e potrebbe decidere di puntare sul nome di Dinelle consultazioni al Quirinale, spiazzando innanzi tutto il M5s, di cui “Gigino” tiene le fila. Dia Palazzo Chigi con la benedizione di Renzi? Arriva la smentita “L’articolo del Corriere della Sera ci risulta francamente surreale e lo smentiamo con forza. Nel pezzo ogni presunto contatto tra Die Renzi viene smentito ...

SecolodItalia1 : Toto premier: Di Maio resta in pole position ma avanzano anche Gentiloni, Casini e Fico - paolovarsi1 : Al via le consultazioni dopo le dimissioni di Conte, ecco il toto-nomi per il premier: - toro51071 : Al via le consultazioni dopo le dimissioni di Conte, ecco il toto-nomi per il premier: - antnqu : RT @MilaSpicola: Nel vostro Toto premier mettete pure nomi che hanno già dato prova di aver fallito. Mattarella, posso sognare? #CartabiaP… - BomprezziMarco : RT @MilaSpicola: Nel vostro Toto premier mettete pure nomi che hanno già dato prova di aver fallito. Mattarella, posso sognare? #CartabiaP… -

Ultime Notizie dalla rete : Toto premier Da Draghi a Franceschini fino a Di Maio: è partito il toto-premier (se salta Conte) Il Primato Nazionale Crisi di governo toto ipotesi: chi sarà il nuovo premier? Reimpastare Casalino, decasalinizzare Conte…

Crisi di governo, toto ipotesi: stamane sui giornali di ipotesi di uscita chi ne conta quattro, chi cinque, chi arriva a sei. Poi ci sono le variabili dentro le ipotesi e le sub ipotesi e ciascuna cor ...

Centrodestra unito, ma solo se resta Conte

Se il premier uscente non dovesse riuscire a ottenere il reincarico, le strade dei partiti di opposizione si separerebbero: Fi e gli altri partiti minori opterebbero per un governo di salute pubblica, ...

Crisi di governo, toto ipotesi: stamane sui giornali di ipotesi di uscita chi ne conta quattro, chi cinque, chi arriva a sei. Poi ci sono le variabili dentro le ipotesi e le sub ipotesi e ciascuna cor ...Se il premier uscente non dovesse riuscire a ottenere il reincarico, le strade dei partiti di opposizione si separerebbero: Fi e gli altri partiti minori opterebbero per un governo di salute pubblica, ...