The Medium nei voti della critica è l'esclusiva di cui Xbox Series X/S aveva bisogno? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) The Medium di Bloober Team sarà disponibile da domani, 28 gennaio, su Xbox Series X/S e PC, ma i portali specializzati hanno già messo le mani sull'esclusiva Microsoft e hanno assegnato i loro voti al gioco. Sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione di The Medium e se volete sapere come è stato accolto il titolo dalla critica internazionale, siete nel posto giusto. Stando a Metacritic, The Medium in versione Xbox ha un Metascore di 72, mentre la versione PC ha una media voto di 73. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Thedi Bloober Team sarà disponibile da domani, 28 gennaio, suX/S e PC, ma i portali specializzati hanno già messo le mani sull'Microsoft e hanno assegnato i loroal gioco. Sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione di Thee se volete sapere come è stato accolto il titolo dallainternazionale, siete nel posto giusto. Stando a Metacritic, Thein versioneha un Metascore di 72, mentre la versione PC ha una media voto di 73. Leggi altro...

galvan_ambiorix : RT @Eurogamer_it: Ecco come è stato accolto #TheMedium dalla critica internazionale. - Eurogamer_it : Ecco come è stato accolto #TheMedium dalla critica internazionale. - Spartano_78 : RT @xbox_series: prima analisi di digital foundry per the medium,per me e' tanta roba????un indie super?? - RpgBox77 : @Nicco2D Non c'è niente, secondo il mio giudizio, oltre l'idea (concept art). Hanno omesso il game design = non rim… - GamingToday4 : The Medium, la recensione: l’horror psicologico che stavate aspettando -