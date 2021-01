Spal | Marino | “Commesso un errore nel nostro momento migliore”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laesce dalla Coppa Italia: troppo forte la Juventus, capace di imporsi per 4-0 ai quarti di finale. Tuttavia va applaudito il percorso della squadra emiliana, capace di spingersi decisamente avanti.caption id="attachment 1005881" align="alignnone" width="1780"(getty images)/captionLE PAROLE DITocca al tecnico Pasqualecommentare l'andamento della squadra ai microfoni di Rai Sport: "Peccato che nelabbiamoun, quello del 3-0. Lì si è conclusa la partita. La Juventus ha sbloccato la gara e tutto è andato come volevano loro. Siamo contenti di come abbiamo giocato. Ci sarà da soffrire per la promozione in Serie A perché c'è grande equilibrio in Serie B". ITA Sport Press.