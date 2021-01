Sampdoria: Colley vuole rimanere, no al Newcastle (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Omar Colley vuole restare alla Sampdoria almeno fino al termine di questa stagione. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe fatto vivo il Newcastle che aveva cercato già la scorsa estate il difensore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Omarrestare allaalmeno fino al termine di questa stagione. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe fatto vivo ilche aveva cercato già la scorsa estate il difensore ...

siciliafeed : Sampdoria: Colley vuole rimanere, no al Newcastle - AnsaLiguria : Sampdoria: Colley vuole rimanere, no al Newcastle. Giocatore era finito anche nel mirino dei turchi del Fenerbahce… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Colley vuole rimanere, no al Newcastle - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Colley vuole rimanere, no al Newcastle - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Colley vuole rimanere, no al Newcastle -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Colley Sampdoria: Colley vuole rimanere, no al Newcastle - Calcio ANSA Nuova Europa Calcio: Sampdoria; Colley vuole rimanere, no al Newcastle

(ANSA) – GENOVA, 27 GEN – Omar Colley vuole restare alla Sampdoria almeno fino al termine di questa stagione. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe fatto vivo il Newcastle che aveva cercato già la sco ...

Sampdoria: Colley vuole rimanere, no al Newcastle

Omar Colley vuole restare alla Sampdoria almeno fino al termine di questa stagione. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe fatto vivo il Newcastle che aveva cercato già la scorsa estate il difensore ce ...

(ANSA) – GENOVA, 27 GEN – Omar Colley vuole restare alla Sampdoria almeno fino al termine di questa stagione. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe fatto vivo il Newcastle che aveva cercato già la sco ...Omar Colley vuole restare alla Sampdoria almeno fino al termine di questa stagione. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe fatto vivo il Newcastle che aveva cercato già la scorsa estate il difensore ce ...