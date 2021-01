“Non moriamo di Covid ma moriamo di fame” è una balla. Lo dice uno studio di Bloomberg (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ il momento di smitizzare “uno dei più grandi errori politici della pandemia: il tentativo di preservare la crescita economica riducendo al minimo le restrizioni” attuate per difendere la salute pubblica. Il tormentone “Non moriamo di Covid ma moriamo di fame” è una balla, funziona così solo se al Governo non sono capaci di… governare. Lo dice uno studio di Bloomberg, che evidenzia una cosa molto semplice: “Ormai è chiaro che non esiste un compromesso necessario tra vite e mezzi di sussistenza. Un Paese può avere entrambi”. Due economisti di Bloomberg Economics, Scott Johnson e Tom Orlik, hanno centrato quel punto in un grafico che traccia i decessi da Covid-19 per milione di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ il momento di smitizzare “uno dei più grandi errori politici della pandemia: il tentativo di preservare la crescita economica riducendo al minimo le restrizioni” attuate per difendere la salute pubblica. Il tormentone “Nondimadi” è una, funziona così solo se al Governo non sono capaci di… governare. Lounodi, che evidenzia una cosa molto semplice: “Ormai è chiaro che non esiste un compromesso necessario tra vite e mezzi di sussistenza. Un Paese può avere entrambi”. Due economisti diEconomics, Scott Johnson e Tom Orlik, hanno centrato quel punto in un grafico che traccia i decessi da-19 per milione di ...

