Massimo Galli | Non escluso il ruolo delle elezioni di settembre nella seconda ondata

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Ho chiesto di fare diversi modelli” per analizzare quali fattori possono condizionare una ripresa del contagio da Sars-CoV-2. “Per esempio ne ho uno che parte anche dal giornofamose” che si sono tenute in alcune regioni ae che “ci hanno portato ad aprire le scuole in queste regioni, richiuderle” per allestire le urne “e poi riaprirle. Ebbene, alla fin fine da quel che salta fuori non è impossibile che anche le, e non solo la scuola, un loro peso ce lo abbiano avuto nel far ripartire la” di Covid-19 in Italia. È la riflessione di, infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, che oggi ha tenuto una lettura magistrale durante il XXII congresso nazionale della Società ...