Lo “stai sereno” di Zingaretti a Conte: «Tenteremo fino all’ultimo un nuovo governo con lui» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Tenteremo fino all’ultimo un nuovo esecutivo con Giuseppe Conte“, ha assicurato Nicola Zingaretti davanti alla direzione Pd. Promesse e rassicurazioni che, però, suonano come il ben noto “stai sereno” renziano. Perché, se dice che impegnarsi in questo senso è un “imprescindibile dovere”, il segretario dem non dice mai una cosa tipo “o Conte o niente”. Anche perché all’orizzonte c’è una prospettiva ben più preoccupante di quella di un eventuale diverso presidente del consiglio: le elezioni. E su questo Zingaretti è stato sempre chiarissimo: il Pd non le vuole. Insomma, per evitarle i dem faranno davvero di tutto e non si limiteranno a “tentare” come per Conte. Zingaretti: il Pd “tenta” ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “unesecutivo con Giuseppe“, ha assicurato Nicoladavanti alla direzione Pd. Promesse e rassicurazioni che, però, suonano come il ben noto “” renziano. Perché, se dice che impegnarsi in questo senso è un “imprescindibile dovere”, il segretario dem non dice mai una cosa tipo “oo niente”. Anche perché all’orizzonte c’è una prospettiva ben più preoccupante di quella di un eventuale diverso presidente del consiglio: le elezioni. E su questoè stato sempre chiarissimo: il Pd non le vuole. Insomma, per evitarle i dem faranno davvero di tutto e non si limiteranno a “tentare” come per: il Pd “tenta” ...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La relazione del segretario Zingaretti alla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo".

