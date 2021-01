Liverpool, Klopp: “Non siamo la squadra più forte del mondo ma gli altri devono temerci” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Momento complicato per il Liverpool che domani sera è atteso dal big match contro il Tottenham. Mister Klopp ha presentato in conferenza stampa il match di domani sera: "Vogliamo assicurarci che il prossimo mese sia più positivo, ma non possiamo cambiare ciò che è successo ultimamente. Ora giochiamo contro il Tottenham e dobbiamo pensare partita dopo partita. E così per tutte le gare di campionato. Dobbiamo diventare la squadra che vogliamo essere e la squadra contro cui nessuno vorrebbe giocare. La gente ci dice che siamo la squadra più forte del mondo? Non è così, ma non è un problema".caption id="attachment 1063251" align="alignnone" width="1200" Liverpool Klopp (getty images)/caption ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Momento complicato per ilche domani sera è atteso dal big match contro il Tottenham. Misterha presentato in conferenza stampa il match di domani sera: "Vogliamo assicurarci che il prossimo mese sia più positivo, ma non poscambiare ciò che è successo ultimamente. Ora giochiamo contro il Tottenham e dobbiamo pensare partita dopo partita. E così per tutte le gare di campionato. Dobbiamo diventare lache vogliamo essere e lacontro cui nessuno vorrebbe giocare. La gente ci dice chelapiùdel? Non è così, ma non è un problema".caption id="attachment 1063251" align="alignnone" width="1200"(getty images)/caption ITA Sport ...

ItaSportPress : Liverpool, Klopp: 'Non siamo la squadra più forte del mondo ma gli altri devono temerci' - - sportli26181512 : Klopp d'oro: ecco quanto guadagna dagli sponsor: Il tecnico del Liverpool è al terzo posto tra gli allenatori più p… - Sig_Ceretti : @zarcozilesi Questo è sicuro. D'altronde anche Klopp se il Liverpool avesse ragionato così non avrebbe vinto la Co… - DelRegnoDvd : Il nostro allenatore dipende dalle vicende del Liverpool e di Klopp... - CinqueNews : Scommesse, per #TottenhamHotspur #LiverpoolFC si punta sulla vittoria di #Klopp -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Klopp Liverpool, Klopp: "Vogliamo essere la squadra contro cui nessuno vuole giocare" TUTTO mercato WEB Klopp d'oro: ecco quanto guadagna dagli sponsor

Il tecnico del Liverpool è al terzo posto tra gli allenatori più pagati in Europa e ha pochi rivali tra pubblicità e promozioni ...

Klopp: "Abramovich? Ci mette i soldi ma a pazienza..."

Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...

Il tecnico del Liverpool è al terzo posto tra gli allenatori più pagati in Europa e ha pochi rivali tra pubblicità e promozioni ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...