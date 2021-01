La solitudine del numero uno Mattarella Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “All’arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L’arbitro deve essere – e sarà – imparziale. I giocatori lo aiutino con la loro correttezza”. Chissà in queste settimane convulse e contorte quante volte Sergioavrà ripensato a queste parole rivolte al Parlamento il 3 febbraio 2015, giorno della sua elezione. E chissà, invece, quante volte le avranno messe nel soffitto della memoria a impolverarsi, i leader di partito che da domani saliranno al Colle per per le consultazioni. Già. Perché l’arbitro può svolgere il suo compito solo a patto che i giocatori svolgano con correttezza il loro. Non è quello che è successo e ancora succede. In realtà mai come in queste ore ladel capo dello Stato non è un sentimento ma un dato di fatto. Perché mai come in questi anni l’arbitro ha fischiato falli e scorrettezze senza che ...