La Regione Toscana stanza fondi per realizzare alloggi in autocostruzione e autorecupero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ stata approvata la graduatoria per l’assegnazione di contributi regionali a favore di cooperative per la realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o autorecupero, Grazie a un intervento da 2.250.000 euro saranno realizzati 50 alloggi. I progetti selezionati saranno localizzati nei Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Terranuova Bracciolini. Ai destinatari sarà erogato un contributo tecnico amministrativo per attività di coordinamento tecnico e formazione e un contributo lavori, a parziale copertura delle spese di intervento, fino a un massimo di 45.000 euro a alloggio. Con autocostruzione e autorecupero si intendono quelle modalità di intervento in cui i futuri proprietari partecipano direttamente e spesso anche materialmente al processo di realizzazione ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ stata approvata la graduatoria per l’assegnazione di contributi regionali a favore di cooperative per la realizzazione disociali in, Grazie a un intervento da 2.250.000 euro saranno realizzati 50. I progetti selezionati saranno localizzati nei Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Terranuova Bracciolini. Ai destinatari sarà erogato un contributo tecnico amministrativo per attività di coordinamento tecnico e formazione e un contributo lavori, a parziale copertura delle spese di intervento, fino a un massimo di 45.000 euro ao. Consi intendono quelle modalità di intervento in cui i futuri proprietari partecipano direttamente e spesso anche materialmente al processo di realizzazione ...

regionetoscana : 'Solo quando a tutti gli esseri sarà riconosciuta la dignità, ci sarà #memoria.' Rinaldo Sidoli A vent'anni dal Pr… - borghi_claudio : Ringrazio @_xenio_ che ha recuperato un mio intervento in Regione Toscana sul Monte Paschi. Tornerà di attualità. - borghi_claudio : NENCINI poi lo interrogai con la commissione d'inchiesta sul Monte Paschi di Siena. Non vi dico cosa pensassero que… - CRToscana : #openCRT Neve: sostegni alla popolazione nel più breve tempo possibile. Approvata all’unanimità mozione sui disagi… - AnnickQuemper : RT @ToscanaBXL: Oggi si celebra il XX #GiornodellaMemoria. Quest'anno il viaggio in treno per gli #studenti sarà virtuale ma sempre importa… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Toscana Presentazione "Abitare in Toscana" - Nono rapporto sulla condizione abitativa in Toscana Regione Toscana Neve e black-out, cambierà la legge regionale sulla forestazione

TOSCANA - Cambiare le leggi regionali sulla forestazione per ... secondo le quali però l’emergenza neve ha messo in luce i limiti dell’azione della Regione. L’amministrazione regionale ha chiesto ...

Le Regioni che potrebbero uscire dalla zona arancione da domenica: ancora nessuna in zona bianca

Toscana, Molise, Campania e Basilicata). Che Regioni potrebbero passare in zona gialla Veneto e Piemonte potrebbero tornare in zona gialla, così come la Liguria. "Sicuramente ad oggi l'indice Rt sul ...

TOSCANA - Cambiare le leggi regionali sulla forestazione per ... secondo le quali però l’emergenza neve ha messo in luce i limiti dell’azione della Regione. L’amministrazione regionale ha chiesto ...Toscana, Molise, Campania e Basilicata). Che Regioni potrebbero passare in zona gialla Veneto e Piemonte potrebbero tornare in zona gialla, così come la Liguria. "Sicuramente ad oggi l'indice Rt sul ...