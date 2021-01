Kawasaki rimanda i test SBK a Jerez

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Jonathan Rea ed Alex Lowes dovranno ancora attendere un po’ di tempo per provare la nuova moto perché il teamRacing Team ha cancellato la sua presenza neididel mondiale SBK in programma il 27-28 gennaio. Il motivo è sempre lo stesso di una settimana fa, ovvero pioggia e freddo. A questo punto a provare sul tracciato spagnolo dovrebbe essere la sola Honda.proverà a recuperare iltra due settimane La scorsa settimana il mondiale SBK era pronta al primo confronto del 2021 tra, Ducati e Honda neidi. Purtroppo, a causa della pioggia e del freddo, tutti i team della classe regina delle derivate di serie presenti in circuito, hanno deciso di non scendere in pista per evitare dei rischi. ...