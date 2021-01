Governo: Zingaretti, ‘nessuna intenzione di cercare esecutivo a qualunque costo’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un Governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Non abbiamo nessunadi chiuderci nelle nostre stanze auncosto. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione”. Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

