Governo, la sfida di Salvini: «Centrodestra pronto a discutere di questioni concrete» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è ancora una svolta, ma le somiglia molto. E segnala anche una piccola crepa nel muro eretto dal Centrodestra a sostegno della tesi “elezioni subito, senza se e senza ma“. Già perché qualche “se” Matteo Salvini l’ha piantato davanti ai cronisti che lo attendevano davanti all’Agenzia delle Entrate di Roma. «Diremo a Mattarella “no” a questo teatrino, al mercato delle vacche e a un reincarico a Conte – premette -. Quando non ci sarà più questo signore a Palazzo Chigi, ragioneremo di tutto il resto». Parole già di per sé sufficienti ad adombrare un cambio in corsa. Solo poche ore fa Salvini avrebbe detto che, una volta via Conte, l’unica opzione erano le elezioni. Ora le definisce ancora come «la via maestra», ma aggiungendo la subordinata di «Quota cento». Disponibile a governare con chi vuole salvare quella misura, «indisponibile ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è ancora una svolta, ma le somiglia molto. E segnala anche una piccola crepa nel muro eretto dala sostegno della tesi “elezioni subito, senza se e senza ma“. Già perché qualche “se” Matteol’ha piantato davanti ai cronisti che lo attendevano davanti all’Agenzia delle Entrate di Roma. «Diremo a Mattarella “no” a questo teatrino, al mercato delle vacche e a un reincarico a Conte – premette -. Quando non ci sarà più questo signore a Palazzo Chigi, ragioneremo di tutto il resto». Parole già di per sé sufficienti ad adombrare un cambio in corsa. Solo poche ore faavrebbe detto che, una volta via Conte, l’unica opzione erano le elezioni. Ora le definisce ancora come «la via maestra», ma aggiungendo la subordinata di «Quota cento». Disponibile a governare con chi vuole salvare quella misura, «indisponibile ...

