Donnie Darko: Richard Kelly parla della possibile realizzazione di un sequel

Richard Kelly, regista di Donnie Darko, ha parlato della possibilità che in futuro venga realizzato un sequel del cult arrivato nei cinema 20 anni fa. Donnie Darko ha debuttato nelle sale venti anni fa e il regista Richard Kelly è ora tornato a parlare dei possibili progetti ambientati nel mondo che ha creato, rivelando che ora sembra aver ottenuto il controllo sull'uso dei personaggi, alimentando le ipotesi che venga realizzato un sequel. Nelle sale in precedenza arrivato S. Darko, che raccontava la storia di Sam, la sorella del protagonista del cult, progetto che non aveva però ottenuto la sua approvazione.

Richard Kelly, regista di Donnie Darko, ha parlato della possibilità che in futuro venga realizzato un sequel del cult arrivato nei cinema 20 anni fa. Donnie Darko ha debuttato nelle sale venti anni fa.

