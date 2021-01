Crisi di governo, ultime notizie. Nel pomeriggio al via le Consultazioni: Mattarella riceve Casellati e Fico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 27 gennaio All’indomani delle dimissioni ufficiali del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che hanno aperto ufficialmente la Crisi di governo, prendono il via le Consultazioni indette dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. “È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica”, ha scritto ieri Conte in un post su Facebook. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi dice: “Ora governo serio di legislatura. Al Colle senza pregiudizi”. Luca Telese su TPI scrive che il rientro di Renzi nel governo “è un cavallo di Troia contro Pd e M5S”. Il vicedirettore di TPI Stefano Mentana analizza gli errori di Conte, che ora ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021)di, ledi oggi 27 gennaio All’indomani delle dimissioni ufficiali del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che hanno aperto ufficialmente ladi, prendono il via leindette dal presidente della Repubblica Sergioal Quirinale. “È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica”, ha scritto ieri Conte in un post su Facebook. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi dice: “Oraserio di legislatura. Al Colle senza pregiudizi”. Luca Telese su TPI scrive che il rientro di Renzi nel“è un cavallo di Troia contro Pd e M5S”. Il vicedirettore di TPI Stefano Mentana analizza gli errori di Conte, che ora ...

