Bufera Roma, Dzeko chiede il reintegro ma Fonseca non accetta! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma - Non si sblocca la situazione legata a Edin Dzeko , anzi, si infiamma. Anche oggi pomeriggio Dzeko ha lavorato a parte , questa volta però per una scelta chiara di Fonseca : il bosniaco ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)- Non si sblocca la situazione legata a Edin, anzi, si infiamma. Anche oggi pomeriggioha lavorato a parte , questa volta però per una scelta chiara di: il bosniaco ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Roma Bufera Roma, Dzeko chiede il reintegro ma Fonseca non accetta! Corriere dello Sport Bufera su cantante calabrese, il M5S: “lavoriamo al reato di apologia di mafia”

Anche il M5S si scaglia contro la cantante calabrese che celebra la mafia calabrese e siciliana: "lavoriamo per un reato di apologia" ...

L'Italia pagherà per i marò?

La bufera giudiziaria abbattutasi nel subcontinente su Latorre ... con conseguente inizio di una battaglia legale e diplomatica tra Roma e Nuova Delhi, dato che entrambe rivendicavano il diritto di ...

