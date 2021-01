“Arrestati per droga i genitori del ragazzo a cui Salvini citofonò” non vuol dire che il leghista fosse nel giusto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È la notizia di oggi, celebrata dal consigliere regionale della Lega Michele Facci e da Matteo Salvini stesso sui social: i genitori del ragazzo della «citofonata con Salvini» sono stati Arrestati per spaccio. Andiamo indietro di un anno, alla fine della campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia-Romagna. Uno dei suoi ultimi gesti – il più eclatante – fu recarsi, con folla e telecamere a seguito, di fronte a un palazzo e citofonare a quello che sarebbe stato uno spacciatore. «Scusi, lei spaccia?», chiedeva il leader leghista, mettendosi in mostra per aver raccolto la segnalazione di una signora. LEGGI ANCHE >>> Il vero motivo che ha portato alla rimozione del video di Matteo Salvini del citofono Salvini Citofono: «Tempo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È la notizia di oggi, celebrata dal consigliere regionale della Lega Michele Facci e da Matteostesso sui social: ideldella «citofonata con» sono statiper spaccio. Andiamo indietro di un anno, alla fine della campagna elettorale di Matteoin Emilia-Romagna. Uno dei suoi ultimi gesti – il più eclatante – fu recarsi, con folla e telecamere a seguito, di fronte a un palazzo e citofonare a quello che sarebbe stato uno spacciatore. «Scusi, lei spaccia?», chiedeva il leader, mettendosi in mostra per aver raccolto la segnalazione di una signora. LEGGI ANCHE >>> Il vero motivo che ha portato alla rimozione del video di Matteodel citofonoCitofono: «Tempo ...

NicolaPorro : Vi ricordate la storia della citofonata di #Salvini alla famiglia accusata di spaccio durante la campagna elettoral… - Corriere : Bologna, arrestati per droga i genitori del ragazzo della «citofonata con Salvini» - LegaSalvini : MATTEO SALVINI, 'SCUSI LEI SPACCIA?'. UN ANNO DOPO, DUE ARRESTATI PER SPACCIO NELLA CASA DI BOLOGNA - mafberla : RT @Fontana3Lorenzo: Matteo Salvini era stato attaccato per aver citofonato ad un'abitazione abitata da spacciatori nel quartiere Pilastro… -