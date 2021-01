Anziani in difficoltà: a Milano un nuovo servizio gratuito grazie a Cesvi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli Anziani hanno ancora bisogno di aiuto. Non solo psicologico, ma anche pratico. Dopo un anno di pandemia e lockdown, molte persone over 65 sono ancora in difficoltà per dover affrontare la solitudine, procurarsi la spesa, andare alle visite mediche, preservando la propria sicurezza. E altrettante devono allo stesso tempo continuare a gestire malattie croniche che non semplificano le cose. Coronavirus: gli aiuti psicologici gratuiti guarda le foto Anziani, a Milano psicologo e aiuti gratuiti A supporto degli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Glihanno ancora bisogno di aiuto. Non solo psicologico, ma anche pratico. Dopo un anno di pandemia e lockdown, molte persone over 65 sono ancora inper dover affrontare la solitudine, procurarsi la spesa, andare alle visite mediche, preservando la propria sicurezza. E altrettante devono allo stesso tempo continuare a gestire malattie croniche che non semplificano le cose. Coronavirus: gli aiuti psicologici gratuiti guarda le foto, apsicologo e aiuti gratuiti A supporto degli ...

