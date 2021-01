Abruzzo | sospese le operazioni di ricerca dei quattro dispersi sul Monte Velino

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) PESCARA – Con l’arrivo del buio sono state sospese le operazioni nella Valle Majelama, sul massiccio del Monte Velino, per ricercare le quattro persone disperse dalla serata di domenica.

abruzzoweb : DISPERSI SUL VELINO, SOSPESE RICERCHE: SI RICOMINCIA ALLE 7, PERICOLO VALANGHE - bizcommunityit : Dispersi sul Velino, intercettato segnale, ma ricerche sospese per maltempo. «Le loro tracce interrotte da una vala… - Il_Centro : #Abruzzo #25gennaio #lunedi #MonteVelino #ricercheinmontagna #MassadAlbe #LAquila #Avezzano #escursionistidispersi… -

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo sospese

Domattina riprenderanno alle 7 le ricerche, che coinvolgono 60 unità del Soccorso Alpino e Speleologico giunte da tutta Italia, affiancate dalla Guardia di ...L'Aquila. "La pandemia ha certamente dimostrato che in futuro è necessario farsi trovare pronti come sistema Paese per affrontare gli imprevisti e questo deve necessariamente comprendere anche i servi ...