“Pronti ad uscire” I due concorrenti del GFVIP fanno tremare i fan del reality. (Di martedì 26 gennaio 2021) Ieri sera lunedì 25 gennaio una nuova puntata del Grande Fratello VIP durante la quale oltre ad essere stato decretato il primo finalista, la brasiliana Dayane Mello, finalmente i reclusi hanno saputo la data decisiva della fine del reality, ovvero il 1 marzo. Dopo vari rinvii la decisione è stata presa quindi, ma i vipponi non l’hanno presa benissimo, la stanchezza regna sovrana e qualcuno inizia a dare segni di cedimento. Le reazioni sono state più o meno uguali per tutti all’apprendere la notizia, come Stefania Orlando che commenta: “Pensavamo finisse un po’ prima…” e Tommaso Zorzi che esclama: “…E’ uno scherzo?” La decisione di Tommaso e Stefania Anche se Alfonso gli fa notare che tra la fine di febbraio come aveva detto e il primo marzo come invece è stato deciso c’è poca differenza, i due amici nella notte parlano e discutono dell’argomento e pare che ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 26 gennaio 2021) Ieri sera lunedì 25 gennaio una nuova puntata del Grande Fratello VIP durante la quale oltre ad essere stato decretato il primo finalista, la brasiliana Dayane Mello, finalmente i reclusi hanno saputo la data decisiva della fine del, ovvero il 1 marzo. Dopo vari rinvii la decisione è stata presa quindi, ma i vipponi non l’hanno presa benissimo, la stanchezza regna sovrana e qualcuno inizia a dare segni di cedimento. Le reazioni sono state più o meno uguali per tutti all’apprendere la notizia, come Stefania Orlando che commenta: “Pensavamo finisse un po’ prima…” e Tommaso Zorzi che esclama: “…E’ uno scherzo?” La decisione di Tommaso e Stefania Anche se Alfonso gli fa notare che tra la fine di febbraio come aveva detto e il primo marzo come invece è stato deciso c’è poca differenza, i due amici nella notte parlano e discutono dell’argomento e pare che ...

RaffaelloMo : Pronti stasera per l'ennesima gara a chi vuole uscire prima da sta competizione. - enzu12344 : La differenza tra Pier e giulia e gli altri che fanno scelte non pensando al gioco sono pronti ad uscire in qualsia… - unacazzona : che aiutarlo perché anche lui non vede l'ora di fare il post su ig, jay z felice che zelletta sia in finale quando… - hug_me_jd : Le famose sliding doors... Oggi con Stefania finalista avremmo avuto il GT galvanizzato e invece ci ritroviamo con… - Bus1ShmiLe : RT @goddessofnight_: Stefania: “non ti far condizionare da me” Tommaso: “ho già deciso io” Sono pronti ad uscire ?????? #tzvip #GFVip https… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti uscire "Pronti a uscire, ma non è ora di votare" ilGiornale.it Crocetta rinuncia al Megafono? Pronta la Lista Micari

A meno di ventiquattr’ore dallo scadere del termine per la presentazione delle liste, scoppia il caso Megafono; Crocetta rinuncerà al suo simbolo storico ...

Malcuit, Fiorentina e Napoli alla ricerca dell’intesa definitiva. Può già uscire Barreca

Kevin Malcuit-Fiorentina, si cerca l'ultima intesa per l'arrivo in prestito dal Napoli. Barreca potrebbe già essere liberato ...

A meno di ventiquattr’ore dallo scadere del termine per la presentazione delle liste, scoppia il caso Megafono; Crocetta rinuncerà al suo simbolo storico ...Kevin Malcuit-Fiorentina, si cerca l'ultima intesa per l'arrivo in prestito dal Napoli. Barreca potrebbe già essere liberato ...