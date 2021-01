Napoli, scoppia la protesta degli studenti: “Sì al rientro in classe ma in sicurezza!” (Di martedì 26 gennaio 2021) Alta tensione in città per la dura protesta degli studenti campani che, dopo aver chiesto a gran voce il rientro in classe, dovranno far fronte a tutte le difficoltà del caso. Il distanziamento tra i banchi non permette a tutti di fare lezione in tranquillità e il tema dello scaglionamento degli orari fa da miccia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Alta tensione in città per la duracampani che, dopo aver chiesto a gran voce ilin, dovranno far fronte a tutte le difficoltà del caso. Il distanziamento tra i banchi non permette a tutti di fare lezione in tranquillità e il tema dello scaglionamentoorari fa da miccia L'articolo

BuonomoPino : Non sapete cos'è? 'Il Brindellone'! il carro scoppia di mortaretti. In quanto a mortaretti Napoli ci batte (come i… - francypar71 : #Napoli Napoli: scoppia una rissa nel rione Sanità, tre persone denunciate dalla polizia - cronacacampania : Napoli: scoppia una rissa nel rione Sanità, tre persone denunciate dalla polizia - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Napoli: scoppia una rissa nel rione Sanità, tre persone denunciate dalla polizia - paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Napoli: scoppia una rissa nel rione Sanità, tre persone denunciate dalla polizia -