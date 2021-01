Medico arrestato a Brescia, gli infermieri dicevano: “Uccide i pazienti per liberare i letti” (Di martedì 26 gennaio 2021) Le testimonianze dei colleghi del dottor Carlo Mosca e di alcuni infermieri non giocano a favore del Medico che è ai domiciliari con l’accusa di aver ucciso volontariamente due pazienti Covid. Si trova ai domiliari e momentaneamente sospeso dal suo incarico il dottor Carlo Mosca, il Medico di Montichiari – Brescia – accusato di aver L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Le testimonianze dei colleghi del dottor Carlo Mosca e di alcuninon giocano a favore delche è ai domiciliari con l’accusa di aver ucciso volontariamente dueCovid. Si trova ai domiliari e momentaneamente sospeso dal suo incarico il dottor Carlo Mosca, ildi Montichiari –– accusato di aver L'articolo proviene da Leggilo.org.

