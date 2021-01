Marte: una storia racchiusa nei ghiacci (Di martedì 26 gennaio 2021) I ghiacciai sotto la superficie di Marte persistono da oltre 300 milioni di anni, invariati e ricoperti di detriti. Il geologo planetario Joe Levy, della Colgate University, ha pubblicato una nuova analisi. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 26 gennaio 2021) Iai sotto la superficie dipersistono da oltre 300 milioni di anni, invariati e ricoperti di detriti. Il geologo planetario Joe Levy, della Colgate University, ha pubblicato una nuova analisi.

Acqua su Marte? La risposta viene dai ghiacci dell’Antartide

Arriva dalle grandi profondità dei ghiacciai dell’Antartide la risposta ad uno dei quesiti che è stato per anni un vero rompicapo per gli scienziati: la presenza di acqua sul Pianeta Rosso. Una ricerc ...

