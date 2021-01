(Di martedì 26 gennaio 2021) Otto milioni di euro per i gazebo con le primule che possono vaccinare mezzo milione di italiani in tre mesi. Costi decuplicati, tempi stretti, spazi angusti e igiene impossibile. Today.it ha raccolto i dubbi dell'architetto Carlo Quintelli, Professore all'università di Parma

HetzBib : RT @romatoday: Lo strano piano di Arcuri con i tendoni che costano più dei vaccini - giuliog : RT @romatoday: Lo strano piano di Arcuri con i tendoni che costano più dei vaccini - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Lo strano piano di Arcuri con i tendoni che costano più dei vaccini - Triplete12 : RT @romatoday: Lo strano piano di Arcuri con i tendoni che costano più dei vaccini - romatoday : Lo strano piano di Arcuri con i tendoni che costano più dei vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : strano piano

Today.it

Un intero Paese sembra aspettare la fine del Covid, l’avvio dei piani europei o le scelte di grandi gruppi: nell’attesa non avvia programmi e ricorre alla protezione della liquidità. Ma non è gratis: ...C’è ben poco di razionale in questa strana crisi in cui – lontano dai riflettori - l’assalto alla diligenza di quei 32 miliardi di denaro pubblico da spendere continua ...