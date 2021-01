Lapo Elkann: aria di nozze con la campionessa di rally Joana Lemos (Di martedì 26 gennaio 2021) Lapo Elkann sembra aver trovato l’amore della sua vita: il suo nome è Joana Lemos, di 47 anni, ed è una campionessa di rally. Le nozze potrebbero essere molto vicine dato che Lapo, a fine 2020, le avrebbe regalato un bellissimo anello. Nel corso di una recente intervista il rampollo della famiglia Agnelli ha raccontato molti dettagli riguardanti proprio la relazione con Joana, mostrando anche la foto dell’importante gioiello. Colpo di fulmine tra Lapo e Joana Pare che Lapo Elkann e la compagna Joana si siano incontrati per la prima volta in Portogallo, ad una cena di famiglia organizzata dalla famiglia Agnelli. Pochi sguardi, qualche battuta e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021)sembra aver trovato l’amore della sua vita: il suo nome è, di 47 anni, ed è unadi. Lepotrebbero essere molto vicine dato che, a fine 2020, le avrebbe regalato un bellissimo anello. Nel corso di una recente intervista il rampollo della famiglia Agnelli ha raccontato molti dettagli riguardanti proprio la relazione con, mostrando anche la foto dell’importante gioiello. Colpo di fulmine traPare chee la compagnasi siano incontrati per la prima volta in Portogallo, ad una cena di famiglia organizzata dalla famiglia Agnelli. Pochi sguardi, qualche battuta e ...

