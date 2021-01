Inter, Lukaku era diffidato: salterà la semifinale di Coppa Italia (Di martedì 26 gennaio 2021) Lukaku è stato ammonito durante il derby di Coppa Italia contro il Milan: l’attaccante dell’Inter era diffidato, salterà l’eventuale semifinale Al termine del primo tempo di Inter.Milan, derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia, gli animi si sono accesi tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I due sono andati faccia a faccia, continuando a beccarsi a distanza anche. L’arbitro ha punito i due calciatori con il cartellino giallo. Lukaku era diffidato per cui, in caso di passaggio del turno in semifinale, il belga salterebbe l’eventuale semifinale contro la vincente di Juventus-Spal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021)è stato ammonito durante il derby dicontro il Milan: l’attaccante dell’eral’eventualeAl termine del primo tempo di.Milan, derby valido per i quarti di finale di, gli animi si sono accesi tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu. I due sono andati faccia a faccia, continuando a beccarsi a distanza anche. L’arbitro ha punito i due calciatori con il cartellino giallo.eraper cui, in caso di passaggio del turno in, il belga salterebbe l’eventualecontro la vincente di Juventus-Spal. Leggi su Calcionews24.com

