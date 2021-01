Giochi: Cdm approva 'decreto Cio' per autonomia Coni. Bach: 'Molto felice' (Di martedì 26 gennaio 2021) Il consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto legge sull'autonomia del Coni. Il provvedimento arriva alla vigilia del comitato esecutivo del Cio che ha all'ordine del giorno la questione. ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 26 gennaio 2021) Il consiglio dei ministri ha appenato unlegge sull'del. Il provvedimento arriva alla vigilia del comitato esecutivo del Cio che ha all'ordine del giorno la questione. ...

