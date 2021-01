Firefox 85 | protezione dai supercookie

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il noto browser Mozillasi è aggiornato oggi alla versione 85.0 introducendo ladaie altre novità. Novità in questa versionedai: Isono un tipo di tracker che può rimanere nascosto nel browser e tracciare l’attività online, anche dopo aver cancellato i cookie. Il browser adesso isola iin modo da impedire a loro di tracciare la navigazione da un sito all’altro. Gestione dei preferiti migliorata:adesso ricorda l’ultima posizione usata per salvare i preferiti. La barra dei preferiti viene mostrata nella pagina Nuova scheda per impostazione predefinita. Gestore password: Il gestore delle password ora permette di rimuovere tutti gli login salvati con un solo clic. ...