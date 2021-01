Fabio Fazio, dopo anni tormentati ritrova la sua forma: i progetti per CTCF (Di martedì 26 gennaio 2021) Un successo atteso quanto sperato che gratifica il conduttore savonese che pensa a un nuovo format quotidiano e guarda anche ai quiz televisivi del passato L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 26 gennaio 2021) Un successo atteso quanto sperato che gratifica il conduttore savonese che pensa a un nuovot quotidiano e guarda anche ai quiz televisivi del passato L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LegaSalvini : ++ Rai, Capitanio (Lega): 'Friedman come Littizzetto, il direttore di Rai Uno Coletta subito in Vigilanza' ++ Roma… - fabio_fazio_fax : Esattamente - verdino2008 : RT @bubinoblog: FABIO FAZIO: CHE TEMPO CHE FA IN ONDA TUTTI I GIORNI? 'CI STO PENSANDO DA UN PO'...' - Fabrizi10443351 : RT @bubinoblog: FABIO FAZIO: CHE TEMPO CHE FA IN ONDA TUTTI I GIORNI? 'CI STO PENSANDO DA UN PO'...' - damy85twit : Ma magari!!! ?????? FABIO FAZIO: #CHETEMPOCHEFA IN ONDA TUTTI I GIORNI? 'CI STO PENSANDO DA UN PO'...' -