Cosa significa che le consultazioni di Mattarella saranno in streaming (Di martedì 26 gennaio 2021) Le consultazioni in streaming sono l’ultimo tabù che abbiamo sfatato a causa dell’onda lunga del coronavrius che, ormai, sembra aver caratterizzato le nostre esistenze. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attraverso gli uffici del Quirinale, ha fatto sapere che il rituale delle consultazioni avverrà in diretta streaming. LEGGI ANCHE > “Conte al Colle a mezzogiorno, dopo aver girato un videomessaggio per i social” consultazioni in streaming, la comunicazione del Quirinale L’ufficio stampa della presidenza della Repubblica ha dichiarato quanto segue: «Le consultazioni si seguiranno in diretta streaming sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito www.quirinale.it». Nonostante la formulazione un po’ ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 gennaio 2021) Leinsono l’ultimo tabù che abbiamo sfatato a causa dell’onda lunga del coronavrius che, ormai, sembra aver caratterizzato le nostre esistenze. Il presidente della Repubblica Sergio, attraverso gli uffici del Quirinale, ha fatto sapere che il rituale delleavverrà in diretta. LEGGI ANCHE > “Conte al Colle a mezzogiorno, dopo aver girato un videomessaggio per i social”in, la comunicazione del Quirinale L’ufficio stampa della presidenza della Repubblica ha dichiarato quanto segue: «Lesi seguiranno in direttasul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito www.quirinale.it». Nonostante la formulazione un po’ ...

Pontifex_it : Gesù, dopo l’Ultima Cena, ha pregato per i suoi, «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). Ciò significa che n… - disinformatico : Per tutti i fan della #brexit : cosa significa, in concreto, uscire da un sistema che funziona da 40 anni e tornare… - paolacars : RT @chsever: Cosa significa essere una ragazza nell’Italia di oggi? Io e @AndreaFdeCesco stiamo lavorando a un'inchiesta sulle giovani do… - PivaPaola : RT @chsever: Cosa significa essere una ragazza nell’Italia di oggi? Io e @AndreaFdeCesco stiamo lavorando a un'inchiesta sulle giovani do… - panic4flloutby : @septumtouya io la prima volta che l'ho letta: wow ma chissá cosa significa! avrà sicuramente un significato stupendo lo so io dopo: ???? -