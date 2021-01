Che tempo che fu (Di martedì 26 gennaio 2021) Fabio Fazio Fabio Fazio dev’essere davvero un uomo all’antica perchè, quando pensa al futuro, non può fare a meno di guardare al passato. In una società televisiva in eterno movimento e alla costante ricerca di qualcosa di nuovo, lui non si scompone e continua a proporre da anni la stessa cosa. E, nonostante si dica pieno di idee, se proprio deve pensare a qualcosa di diverso, l’unica idea che lo convince sono le glorie del tempo che fu. In un’intervista a Sorrisi il conduttore si è mostrato un po’ confuso. Ha confidato l’idea ricorrente di abbandonare la tv, raccontato le mille idee che vorrebbe realizzare e poi svelato che in realtà i progetti più concreti che ha in mente sono solo riproposizioni: vorrebbe rifare Il Pranzo è Servito (bissando l’esperienza del Rischiatutto), un programma sulla storia della tv stile Anima Mia e, addirittura, la versione quotidiana ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 gennaio 2021) Fabio Fazio Fabio Fazio dev’essere davvero un uomo all’antica perchè, quando pensa al futuro, non può fare a meno di guardare al passato. In una società televisiva in eterno movimento e alla costante ricerca di qualcosa di nuovo, lui non si scompone e continua a proporre da anni la stessa cosa. E, nonostante si dica pieno di idee, se proprio deve pensare a qualcosa di diverso, l’unica idea che lo convince sono le glorie delche fu. In un’intervista a Sorrisi il conduttore si è mostrato un po’ confuso. Ha confidato l’idea ricorrente di abbandonare la tv, raccontato le mille idee che vorrebbe realizzare e poi svelato che in realtà i progetti più concreti che ha in mente sono solo riproposizioni: vorrebbe rifare Il Pranzo è Servito (bissando l’esperienza del Rischiatutto), un programma sulla storia della tv stile Anima Mia e, addirittura, la versione quotidiana ...

mauroberruto : Ancora un giorno di tempo: poi la sciagura populista del #Conte1 e l'immobilismo del #Conte2 priveranno l'Italia d… - AleAntinelli : 24 ore di tempo per evitare la vergogna. 24 ore per spedire al #Cio un decreto che rimetta in piedi l’autonomia del… - AlbertoBagnai : Vedo che questo tweet ha avuto il meritato successo. È stato senz’altro utile mettere per tempo le cose in chiaro:… - PianiMino : @Andrea_Lorenzon @_schiaffino__ @seanpelucchi Forse non vi accorgete che da 3 gare Kjaer gioca il secondo tempo quasi trascinandosi - IAMFabioS : RT @Pgreco_: Caro ristoratore, voglio spendere due minuti per spiegarti l'importanza del Marketing e darti un consiglio di cui farai quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile PerugiaToday Jil Sander, omaggio al Bauhaus

L’equilibrio degli opposti è al centro del lavoro di Lucie e Luke Meier. Sui coat i ritratti dei protagonisti del movimento artistico tedesco ...

Celeste compie 3 anni e lo studio di sviluppo pubblica a sorpresa il sequel, 'Celeste Classic 2'

Lo studio di sviluppo di Celeste, per festeggiare i tre anni, ha deciso di pubblicare a sorpresa Celeste Classic 2, il sequel del gioco.

L’equilibrio degli opposti è al centro del lavoro di Lucie e Luke Meier. Sui coat i ritratti dei protagonisti del movimento artistico tedesco ...Lo studio di sviluppo di Celeste, per festeggiare i tre anni, ha deciso di pubblicare a sorpresa Celeste Classic 2, il sequel del gioco.