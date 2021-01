Carfagna: 'Dimissioni Conte un atto dovuto, ora si trovi una maggioranza responsabile' (Di martedì 26 gennaio 2021) La vicepresidente della Camera Mara Carfagna, allineata alle parole del leader di Forza Italia Berlusconi, parla delle dimisisoni di Conte come di "un atto di chiarezza inevitabile e imprescindibile ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) La vicepresidente della Camera Mara, allineata alle parole del leader di Forza Italia Berlusconi, parla delle dimisisoni dicome di "undi chiarezza inevitabile e imprescindibile ...

Per la vicepresidente della Camera "una maggioranza che vuole presentarsi come `responsabile` metterebbe fine al totoministri e alla caccia a pochi transfughi e volterebbe pagina" ...

Mara Carfagna, il retroscena sul "cambio di programma": Forza Italia, chi potrebbe andare al governo (ma senza Giuseppe Conte)

Considerate le possibili defezioni nella traballante nuova maggioranza, il governo rischia davvero di andare sotto a Palazzo Madama. Retroscena incrociati di Repubblica e Affaritaliani assicurano che ...

