Calendario Australian Open 2021 | programma | orari | tv | date dal 1° turno alla finale

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) Glisi disputeranno da lunedì 8 febbraio a domenica 21 febbraio. Sul cemento di Melbourne (Australia) andrà in scena il primo Slam di questa stagione di tennis. La competizione era prevista nella seconda parte del mese di gennaio, ma è stata rinviata di qualche settimana a causa dell’emergenza sanitaria. I giocatori, infatti, hanno dovuto osservare un periodo di quarantena una volta entrati nel Paese e dunque si è deciso di rinviare l’inizio della kermesse nella terra dei canguri. Si preannuncia grande spettacolo dall’altra parte del mondo e sicuramente i tennisti regaleranno grandissime emozioni. Il serbo Novak Djokovic si presenta per difendere il titolo conquistato l’anno scorso, ma lo spagnolo Rafael Nadal, l’austriaco Dominic Thiem, il russo Daniil Medvedev e tanti altri big proveranno a metterlo in difficoltà ...