Big Tech | Fashion show e Generazione Z

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le primeweek (ormai quasi esclusivamente digitali) del 2021 volgono al termine. Durante questo mese di gennaio a Milano e Parigi la cosa più notevole da registrare è stata l’assenza dei buyer - categoria meno glamour di altre, ma determinante per il sistema moda. Il virus anche qui non perdona. Il quadro generale appare in velocissima evoluzione. Mentre gran parte dei negozi restano chiusi, mentre le procedure di fallimento aleggiano come uno spettro su dep store americani, tutti quanti ci siamo – giocoforza - abituati a frequentare le piattaforme di e-commerce come mai era accaduto in passato: Nativi digitali, Millennial o Baby boomer indifferentemente. Il virus anche in questo ci ha tristemente uniti: e il digitale è entrato nelle nostre case con una pervicacia impossibile da immaginare solo 12 mei fa. Di contro c’è che i governi di ogni parte del pianeta ...