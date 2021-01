Alessandro Borghese e quel ricordo straziante | “affrontare il mondo”

Leggi su kronic

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il famoso chef italianosi è lasciato cogliere dalla nostalgia per un. A.(Instagram)è un cuoco e conduttore tv italiano. Si è diplomato all’ “American Overseas School of Rome”. Al termine degli studi inizia a lavorare sulle navi da crociera per tre anni. Negli anni successivi lavora come cuoco in diverse metropoli tra cui Londra, Parigi e Los Angeles. Al suo rientro in Italia dapprima frequenta la scuola da sommelier, mentre poi si stabilisce in alcuni ristoranti di Milano e Roma. Oltre alla suo impegno in cucina,si occupa anche di pubblicità e marketing sempre riguardo il suo ambito. Nel 2017 apre il suo primo ristorante a Milano, “Il Lusso della ...