Virginia Raggi nomina assessore alla Cultura una sua ex compagna di liceo

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La sindaca di Romaha revocato le deleghe al vicesindaco Luca Bergamo – che ha guidato l’assessorato– e a Carlo Cafarotti,allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro. Al posto di Cafarotti subentra l’inquietante figura di Andrea Coia, fino ad oggi presidente della Commissione Commercio, mentre la nuova assessorasarà la giornalista e scrittrice Lorenza Fruci, da qualche mese delegata alle Pari Opportunità. 43 anni, exdidella, laureata in Scienze della Comunicazione e grande appassionata di burlesque cui ha dedicato due saggi. Chi è Lorenza Fruci Nata a Roma e laureatosi in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza, Lorenza Fruci ...

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raggi

Un francobollo per celebrare l'anniversario della proclamazione di Roma Capitale d’Italia avvenuta il 3 febbraio 1871. “Vogliamo celebrare i 150 anni di questo anniversario - ...Stanziati i fondi per riqualificare il parco situato davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano Roma. “Avete presente il giardino di via Carlo Felice, a ridosso delle antiche Mura Aureliane, tr ...