Sticchi Damiani: «Falco? Stufo di parlare di lui, non ha dato disponibilità per una gara importante» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato di Pippo Falco finito nell’occhio del ciclone. Le sue parole Saverio Sticchi Damiani ha parlato del caso Pippo Falco, a un passo dal trasferirsi alla Stella Rossa. Le sue parole a pianetalecce.it. «Sono Stufo di parlare di lui, non ha dato la sua disponibilità per una partita per noi fondamentale. È un fatto gravissimo se consideriamo che viene pure dal nostro settore giovanile, è cresciuto con noi, su questa vicenda sappiamo benissimo cosa fare, i tifosi stiano tranquilli» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Lecce, Saverio, ha parlato di Pippofinito nell’occhio del ciclone. Le sue parole Saverioha parlato del caso Pippo, a un passo dal trasferirsi alla Stella Rossa. Le sue parole a pianetalecce.it. «Sonodidi lui, non hala suaper una partita per noi fondamentale. È un fatto gravissimo se consideriamo che viene pure dal nostro settore giovanile, è cresciuto con noi, su questa vicenda sappiamo benissimo cosa fare, i tifosi stiano tranquilli» Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Lecce furia Sticchi Damiani: “Falco? Sua assenza gravissima il club sa cosa fare” - #Lecce #furia #Sticchi… - Mediagol : #Lecce, furia Sticchi Damiani: 'Falco? Sua assenza gravissima, il club sa cosa fare' - SoloLecceIT : STICCHI DAMIANI, LA RABBIA E L'ORGOGLIO: 'da Falco comportamenti inaccettabili. Ha mancato di rispetto alla maglia' - psb_original : Lecce, Sticchi Damiani: 'Falco? Sbagliato abbandonare la compagine per la quale si è stipendiati. Prenderemo provve… - coldpatrix : RT @VerFilippo: ???? Sticchi Damiani: “#Falco? Sono stufo di parlare di lui, non ha dato la sua disponibilità per una partita per noi fondame… -