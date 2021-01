Stefania Orlando, il marito Simone racconta tutta la telefonata al GF Vip: “È scoppiata in lacrime” (Di lunedì 25 gennaio 2021) I concorrenti del GF Vip hanno saputo del prolungamento del reality una settimana fa, nel corso della puntata trasmessa lunedì 18 gennaio. Alla fine, dopo che alcune persone appostate fuori dalla Casa hanno spifferato la notizia, Alfonso Signorini ha dovuto confessare ai suoi vipponi che la finale non ci sarà l’8 febbraio come inizialmente previsto ma a fine mese. Non ha dato informazioni precise, ma ha fatto sapere che il GF Vip finirà sì entro febbraio ma potrebbe protrarsi di ulteriori 3 settimane. Le reazioni sono state quasi tutte di sconcerto. Tommaso Zorzi è apparso subito sconvolto e dopo la puntata si è lasciato prendere dall’ansia, Rosalinda Cannavò è scoppiata a piangere e Dayane Mello è crollata per la troppa nostalgia della figlia Sofia. E che dire di Stefania Orlando? (Continua dopo la foto) La showgirl nella notte era ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) I concorrenti del GF Vip hanno saputo del prolungamento del reality una settimana fa, nel corso della puntata trasmessa lunedì 18 gennaio. Alla fine, dopo che alcune persone appostate fuori dalla Casa hanno spifferato la notizia, Alfonso Signorini ha dovuto confessare ai suoi vipponi che la finale non ci sarà l’8 febbraio come inizialmente previsto ma a fine mese. Non ha dato informazioni precise, ma ha fatto sapere che il GF Vip finirà sì entro febbraio ma potrebbe protrarsi di ulteriori 3 settimane. Le reazioni sono state quasi tutte di sconcerto. Tommaso Zorzi è apparso subito sconvolto e dopo la puntata si è lasciato prendere dall’ansia, Rosalinda Cannavò èa piangere e Dayane Mello è crollata per la troppa nostalgia della figlia Sofia. E che dire di? (Continua dopo la foto) La showgirl nella notte era ...

