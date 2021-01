Sci alpino | superG Kitzbuehel 2021 | grave infortunio per Davide Cazzaniga L’azzurro trasportato via in elicottero

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è chiusa nel peggiore dei modi possibili la tre giorni di gare aper la squadra italiana. Nelodierno, infatti,è caduto e si ipotizza abbia riportato un. Il 28enne dell’Esercito è statovia dalla pista con l’. Davvero sfortunato il velocista azzurro, che dopo essere atterrato male dal salto iniziale, è andato in rotazione ed è caduto. Le urla sulla pista dihanno fatto capire immediatamente che l’fosse di seria entità, con il quasi sicuro interessamento dei legamenti del ginocchio sinistro. Come dettoè statoin elisoccorso e probabilmente già quest’oggi sarà ...

_Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Gazzetta_it : #Sci #Innerhofer: 'Sulla #Streif ho cancellato l'incubo #Covid' - Eurosport_IT : Un terzo posto che vale una grande iniezione di fiducia, brava Federica! ?????? ??? - EfogliaMirko : Wintertrivia??: Domani la CDM maschile di sci alpino farà tappa a Schladming????. Località austriaca nella quale si so… - giornaleradiofm : Sci: Kriechmayr vince SuperG a Kitzbuehel, Innerhofer è 4/o: (ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 25 GEN - L'austriaco Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Sci Alpino, brutta caduta per Davide Cazzaniga nel Super-G di Kitzbuehel: da valutare le condizioni del suo ginocchio ...Si è chiusa nel peggiore dei modi possibili la tre giorni di gare a Kitzbuehel per la squadra italiana. Nel superG odierno, infatti, Davide Cazzaniga è caduto e si ipotizza abbia riportato un grave in ...