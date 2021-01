Polemiche su Banchi a Rotelle, Azzolina: li Faceva Vedere Piero Angela nel 2015 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel corso della trasmissione “Agorà”, la Ministra Azzolina parla delle Polemiche sui Banchi a Rotelle. “Mi sono convinta che è l’argomento di chi non ha argomenti e di chi, soprattutto, non ha visto cosa è stato fatto questa estate. I Banchi a Rotelle sono stati consigliati dal Cts, i Banchi singoli, perché avrebbero permesso un Leggi su youreduaction (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel corso della trasmissione “Agorà”, la Ministraparla dellesui. “Mi sono convinta che è l’argomento di chi non ha argomenti e di chi, soprattutto, non ha visto cosa è stato fatto questa estate. Isono stati consigliati dal Cts, isingoli, perché avrebbero permesso un

Losateresa : @AzzolinaLucia @GiuseppeConteIT Qualche informazione seria non la guasterebbe, anzi forse darebbe slancio ad un M… - tanzmax : 85K morti e l'impudente svergognata ha la faccia di bronzo di dire che le polemiche sui banchi a rotelle è 'stucchevole' - RosattiEttore : @rekko15 @MPSkino @MilkoSichinolfi I soldi per i banchi ce li ha dati l'Europa con l'obbligo di spenderli per i ban… - giomacone : @M_Fedriga Al di là delle polemiche le scuole con i trasporti sono i vettori principali. I contagi sono ripresi con… -