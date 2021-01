"Non ci sono i numeri, ora dimissioni lampo". Da fonti Pd la conferma su Conte: resa imminente (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppe Conte verso la fine del suo mandato? Stando all'ultima agenzia pare di sì. L'Ansa ha svelato le pressioni del Pd affinché il premier si dimetta. Stando ad alcune fonti anonime dem, il Partito democratico si dice sempre "dalla parte del presidente del Consiglio, ma per ora i numeri non ci sono". Un'indiscrezione rilanciata anche in diretta a Tagadà, su La7. Qui si parla di "dimissioni-lampo" evocate dai piddini come unica soluzione "per trovare una maggioranza stabile e salvare il governo". E ancora, prosegue l'agenzia: "Passaggio ritenuto necessario per far emergere possibili 'responsabili'". D'altronde il partito di Nicola Zingaretti, come già ribadito, non ha alcuna intenzione di andare al voto. Men che meno il Movimento 5 Stelle. Allo stesso tempo i giorni passano e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppeverso la fine del suo mandato? Stando all'ultima agenzia pare di sì. L'Ansa ha svelato le pressioni del Pd affinché il premier si dimetta. Stando ad alcuneanonime dem, il Partito democratico si dice sempre "dalla parte del presidente del Consiglio, ma per ora inon ci". Un'indiscrezione rilanciata anche in diretta a Tagadà, su La7. Qui si parla di "" evocate dai piddini come unica soluzione "per trovare una maggioranza stabile e salvare il governo". E ancora, prosegue l'agenzia: "Passaggio ritenuto necessario per far emergere possibili 'responsabili'". D'altronde il partito di Nicola Zingaretti, come già ribadito, non ha alcuna intenzione di andare al voto. Men che meno il Movimento 5 Stelle. Allo stesso tempo i giorni passano e la ...

Capezzone : Il problema non sono solo #Conte e #Arcuri, ma soprattutto chi ce li ha messi e dà loro copertura politica e istitu… - Pontifex_it : Prima di ogni nostra parola su Dio c’è la sua Parola per noi, che continua a dirci: “Non temere, sono con te. Ti so… - MarroneEmma : - Firefly30650538 : @Jennifer_c93 Per favore non fate di tutta un'erba un fascio, Stefania in questa situazione ha tutto il mio sostegn… - UomoUsato : RT @sdaniela2006: Non sono mai stata così silenziosa come in questo periodo. Problemi altrui quando riprenderò. -